Il grande ex triplista azzurro, ora stimato tecnico di salti in estensione, racconta la stagione all’aperto sfortunata di Andy Diaz a causa della pubalgia che ha limitato notevolmente la sua prestazione ai mondiali di Tokyo, ma che nulla toglie al suo straordinario 2025. Con lui anche un’analisi della prestazione di Dallavalle, e un quadro generale sugli altri atleti del suo gruppo di allenamento tra cui in particolare i fratelli Francesco e Daniele Inzoli.