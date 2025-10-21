Judo
Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei U23. Spedizione azzurra ambiziosa a Chisinau
Archiviati i tre appuntamenti andati in scena tra Lima (Perù) e Guadalajara (Messico) dal 5 al 19 ottobre, il World Tour 2025 di judo si ferma per qualche settimana (fino al Grand Prix del 14-16 novembre a Zagabria) lasciando spazio ad alcuni eventi continentali tra cui i Campionati Europei Under 23, in programma a Chisinau dal 31 ottobre al 2 novembre.
In assenza di un Mondiale U23 nel calendario internazionale, questa manifestazione rappresenta un’opportunità molto importante per alcuni giovani che devono mettersi in mostra nel tentativo di scalare le gerarchie all’interno delle rispettive Nazionali in vista delle qualificazioni olimpiche verso Los Angeles 2028, che cominceranno tra meno di un anno.
L’Italia si presenterà sul tatami della capitale moldava con il contingente massimo (18 atleti), in attesa di capire se prenderà parte anche alla prova a squadre. Il gruppo azzurro sarà composto da Giulia Ghiglione (48 kg), Elena Guarducci (48 kg), Alessandra Rocco (52 kg), Giulia Giorgi (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Gaia Massimetti (57 kg), Sara Corbo (63 kg), Claudia Sperotti (78 kg), Tiziana Marini (+78 kg) al femminile e Pietro Andreini (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Alessio De Luca (66 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Federico Bosis (73 kg), Manuel Parlati (81 kg), Bright Maddaloni (81 kg), Jean Carletti (100 kg), Henry Owusu (100 kg) in campo maschile.
Di seguito l’elenco completo degli italiani selezionati per le categorie individuali agli Europei Under 23 di judo a Chisinau.
CONVOCATI ITALIA EUROPEI U23 JUDO 2025
FEMMINILE:
Giulia Ghiglione (48 kg), Elena Guarducci (48 kg), Alessandra Rocco (52 kg), Giulia Giorgi (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Gaia Massimetti (57 kg), Sara Corbo (63 kg), Claudia Sperotti (78 kg), Tiziana Marini (+78 kg).
MASCHILE:
Pietro Andreini (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Alessio De Luca (66 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Federico Bosis (73 kg), Manuel Parlati (81 kg), Bright Maddaloni (81 kg), Jean Carletti (100 kg), Henry Owusu (100 kg).