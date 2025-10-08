Judo, Cinzia Caponetto è settima nei -78 kg ai Mondiali Junior. Out al primo turno Mincinesi

Va in archivio con un buon piazzamento ma senza podi per l’Italia la terza giornata dei Campionati Mondiali Junior 2025 di judo, in corso di svolgimento sui tatami peruviani di Lima. Day-3 in cui si sono disputate le ultime cinque categorie di peso individuali, mentre domani la rassegna iridata Under 21 si chiuderà come di consueto con la prova a squadre.

Gli Azzurrini non prenderanno parte al Team Event, quindi la spedizione tricolore in Perù termina ufficialmente con all’attivo una sola medaglia, il bronzo di Savita Russo nei 63 kg, un mese dopo aver vinto il medagliere degli Europei Junior a Bratislava con quattro titoli e nove podi. A Lima, oltre al terzo posto di Russo, sono arrivati anche tre settimi posti.

L’ultimo di questi piazzamenti a ridosso della top5 è stato ottenuto nella notte italiana da Cinzia Caponetto, che ha avuto il merito di vincere due incontri nei -78 kg per poi venire sconfitta ai quarti dalla neerlandese Maria Hanstede (medaglia d’oro) al Golden Score e successivamente ai recuperi dalla russa Alexandra Riabchenko per somma di sanzioni. Eliminato al debutto invece il Campione d’Europa U21 in carica dei -90 kg Cristiano Mincinesi contro il russo Aleksei Bulgakov.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata dei Mondiali Junior 2025 di judo:

-78 kg F

1 Hanstede (Ned)

2 Niemeyer (Ger)

3 Camillo (Bra) e Riabchenko (IJF)

+78 kg F

1 Cancan (Fra)

2 Nigmatova (Uzb)

3 Minkada-Caquineau (Fra) e Mishiner (Isr)

-90 kg M

1 Barbosa (Bra)

2 Segatelle (Bra)

3 Friedrichs (Ger) e Samanov (Uzb)

-100 kg M

1 Bulaja (Srb)

2 Hirano (Jpn)

3 Zdrale (Srb) e Zoirov (Uzb)

+100 kg M

1 Katamardov (IJF)

2 Hatakeyama (Jpn)

3 Akiana Mongo (Fra) e Suha (Ger)