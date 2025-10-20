Jannik Sinner in campo martedì o mercoledì a Vienna? C’é la questione dei tempi di recupero

Jannik Sinner è reduce dal trionfo al Six Kings Grand Slam 2025. Il numero due del mondo ha trionfato per il secondo anno consecutivo nel ricchissimo torneo ad esibizione che si disputa in Arabia Saudita. Sinner ha prima travolto Stefanos Tsitsipas, poi Novak Djokovic ed anche in finale non ha lasciato scampo a Carlos Alcaraz. Una prestazione eccezionale quella dell’altoatesino che in quelle condizioni di gioco davvero diventa quasi imbattibile per tutti i suoi avversari.

Dall’Arabia Saudita all’Austria, questo è il viaggio che ha intrapreso Jannik in questi gioco. Il nativo di San Candido, infatti, sarà impegnato nell’ATP 500 di Vienna, dove è testa di serie numero uno ed affronterà al primo turno il tedesco Daniel Altmaier. Ma quando scenderà in campo il tennista italiano?

Da capire se giocherà già domani o addirittura il suo esordio sarà solo mercoledì. Sicuramente l’organizzazione del torneo ha già parlato con Jannik ed il suo staff, prendendo la decisione migliore per il tennista italiano. Esordire domani permetterebbe poi a Sinner di riposare il giorno successivo e tornare poi in campo giovedì; mentre cominciare il torneo mercoledì significherebbe per Jannik non fermarsi mai fino all’eventuale finale di domenica.

Sicuramente la decisione finale sarà presa da Sinner e dal suo staff, che valuteranno le condizioni migliori per il numero due del mondo. Dopo Vienna c’è ancora un po’ di incertezza sul calendario di Jannik, che durante la conferenza stampa in Arabia Saudita non ha mai parlato di una sua rinuncia al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Chiaramente il focus è incentrato sulle ATP Finals di Torino, con una piccola speranza di vederlo poi impegnato con la maglia azzurra alle finali di Coppa Davis per trascinare l’Italia ad uno storico terzo trionfo consecutivo.