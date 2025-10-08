Rugby e ginnastica artistica: due mondi lontani? Forse meno di quanto pensi! Nella nuova puntata di Ginnasticomania, Enrico Casella, CT della Nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, racconta a Chiara Sani il suo percorso unico: da giocatore di rugby a guida delle Fate azzurre, simbolo di grinta e talento. Casella svela come l’esperienza ovale lo abbia formato nella gestione del gruppo, nella mentalità vincente e nella ricerca della performance. Due sport apparentemente diversi, ma uniti dagli stessi valori: disciplina, spirito di squadra e determinazione. Un’intervista sincera e appassionata che mostra il lato più umano e sportivo del tecnico che ha portato l’Italia ai vertici mondiali. Scopri come il rugby ha influenzato la ginnastica e come il metodo Casella continua a ispirare generazioni di atlete. Non perdere la nuova puntata di Ginnasticomania! Un viaggio tra campo e pedana, tra forza e grazia, tra sudore e passione. #Ginnasticomania #EnricoCasella #GinnasticaArtistica #FateAzzurre #Rugby #SportItaliano #NazionaleItaliana #ChiaraSani #TeamItalia #MotivazioneSportiva #DisciplineDiverseStessaPassione #Allenatore #Gymnastics #RugbyItalia