Giro di Lombardia 2025 oggi: orari, percorso, tv. Pogacar per il pokerissimo, quale ruolo per Del Toro?

La stagione si appresta a concludersi, oggi l’ultimo grande appuntamento del 2025: spazio al Giro di Lombardia, giunto alla sua edizione numero 119, è la quinta Monumento dell’anno. Sarà spettacolo assicurato: andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI LOMBARDIA DALLE 10.55

PERCORSO

238 sono i chilometri da percorrere da Como a Bergamo. Si affronta subito la nota salita della Madonna del Ghisallo: 8,8 chilometri al 3,9%. Dopo un centinaio di chilometri ci si sposta verso la Roncola: 7,5 chilometri al 7,4%, già un’ascesa molto impegnativa. Non c’è più tempo per rifiatare: subito dopo la discesa infatti si sale verso Berbenno (6,9 chilometri al 4,9%). Poi il tratto decisivo della corsa: Passo della Crocetta (11,7 chilometri al 5,8%) e si prosegue verso Zambla Alta (9,8 chilometri al 3,3%). Lunga discesa e si affronta la salita più dura di giornata: Passo Ganda, con 9 chilometri al 7,1% ed un tratto finale che vede pendenze praticamente sempre in doppia cifra. Discesa tecnica e c’è spazio ancora per la salita di Colle Aperto a Bergamo Alta di 1,3 chilometri al 7,4% prima di lanciarsi verso il traguardo.

PROGRAMMA GIRO DI LOMBARDIA 2025

Sabato 11 ottobre – Giro di Lombardia 2025 Como-Bergamo (238 km)

Orario di partenza: 10.55

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DI LOMBARDIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10.25 alle 14; dalle 14 su Rai 2

Diretta streaming:Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Tadej Pogacar si presenta al via da campione del mondo e campione d’Europa e va all’appuntamento con la storia: cinque vittorie le ha conquistate solamente Fausto Coppi, ma non consecutive come potrebbe fare lo sloveno. È un gradino sopra tutti e può giocarsi anche una carta in squadra come Isaac del Toro, che, se non fosse per il compagno, sarebbe tra i più attesi. A sfidare Pogacar ci proverà il belga Remco Evenepoel con l’obiettivo di arrivare più vicino rispetto a Ruanda e Francia ed il sogno di trovare il grande scalpo. Altri nomi da fare quelli di Tom Pidcock, Mattias Skjelmose e Ben Healy. In casa azzurra l’obiettivo è la top-10, almeno realisticamente. Ci proverà Christian Scaroni, reduce dal quarto posto continentale, possono tentare qualcosa anche Gianmarco Garofoli, Giulio Pellizzari, Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli.