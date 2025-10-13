Gennaro Gattuso in conferenza: “Non possiamo sbagliare per raggiungere i play-off”

Siamo alla vigilia di Italia-Israele. Dopo lo spettacolare 5-4 dell’andata giocata in campo neutro in Ungheria, domani tornano in campo le due squadre che si giocano ad Udine il posto nei playoff (il primo, che porta direttamente alla manifestazione iridata è già prenotato dalla Norvegia) nel gruppo I.

A raccontare la sfida il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso: “Sappiamo che non possiamo sbagliare, non possiamo commettere gli errori di un mese fa. Dobbiamo ancora raggiungere la qualificazione ai play-off. Domani dovremo fare attenzione, Israele si giocherà il tutto per tutto. Loro hanno qualità con i due attaccanti esterni e riescono ad avere superiorità numerica perché hanno giocatori bravi a saltare l’uomo. Un mese fa sono stati commessi errori di concetto, non pressavamo bene e c’erano troppi canali aperti. Dobbiamo migliorare su questo aspetto qui”.

Non ci sarà purtroppo per infortunio Moise Kean: “La scelta dei due attaccanti era dettata dal fatto che dovevamo fare gol: l’abbiamo studiata ed è venuta fuori per questo motivo qui. Avevo un solo dubbio, se saremmo riusciti a supportarne il peso in fase di non possesso. Loro si sono fatti trovare pronti, non solo Kean e Retegui ma anche Pio. Io non sono contento per i gol che stanno segnando, ma per il lavoro che stanno facendo: rincorrono sempre l’avversario, scalano costantemente e vanno sugli esterni”.

Sulla formazione, priva anche di Alessandro Bastoni, squalificato: “Faremo qualcosa di diverso rispetto a quanto visto con l’Estonia. Ho sempre detto che non mi piace giocare a tre, ma il mio ego lo metto da parte. Bisogna mettere i calciatori nelle condizioni migliori e rispettare gli avversari”.