Austria-Finlandia oggi, Europei football americano 2025: orario finale, tv, programma, streaming

Siamo giunti all’atto conclusivo della Final Four dei Campionati Europei 2025 di football americano. Alle ore 19.00 di oggi, martedì 28 ottobre, andrà in scena l’attesissima Finale che metterà di fronte Finlandia e Austria a Krefeld in Germania al Grotenburg Stadion.

Alle ore 15.00, invece, saranno in campo Italia e Germania per l’assegnazione del terzo e quarto posto. La Finlandia, che ha piegato gli Azzurri con il punteggio di 9-8 cercherà di fare lo sgambetto ai campioni in carica dell’Austria che, invece, hanno demolito i padroni di casa teutonici con il laconico risultato di 30-9.

Nel 2023 il successo è andato all’Austria che in finale ha demolito 28-0 la Finlandia (con Italia terza dopo il 26-7 sulla Svezia). Nel 2021 trionfo azzurro con l’Italia che stende 41-14 la Svezia a domicilio, quindi nel 2018 successo della Francia in finale contro l’Austria con il punteggio di 28-14, mentre nel 2014 era la Germania ad alzare il trofeo superando 30-27 l’Austria al termine di un match ricco di emozioni.

Come seguire l’evento in tv? Il match tra Austria e Finlandia si potrà seguire in streaming su IFAF TV. Non sono previste dirette tv in chiaro o a pagamento.

PROGRAMMA FINALE EUROPEI FOOTBALL AMERICANO 2025

Martedì 28 ottobre

Ore 19.00 Austria-Finlandia