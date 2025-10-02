FOCUS con Alessandro Lambruschini – un tuffo nella storia della siepe italiana, negli anni in cui la tecnica, il cuore e la tenacia facevano la differenza. Da Fucecchio al podio olimpico, da medaglie mondiali agli Europei, fino al passaggio a una nuova vita professionale e allo sguardo rivolto alle nuove generazioni.

In questa intervista scoprirai:

i ricordi del Mondiale di Stoccarda ’93 e degli Europei di Helsinki ’94

la medaglia di bronzo ad Atlanta 1996 nei 3000 siepi e cosa restò dopo quella notte

il cammino che ti ha portato a vivere fuori dall’agonismo: il ruolo nella Polizia di Stato, il recente pensionamento (1° febbraio 2025)

l’inaugurazione della nuova pista di atletica a Empoli nel dicembre 2024: cosa rappresenta per te tornare a vedere infrastrutture per lo sport nel tuo territorio

il valore di raccontare, ispirare, mantenere viva la memoria dello sport per le nuove leve

Se ti emozionano le storie di sacrificio, vittorie fuori dal tempo e passione genuina, questo video è per te. Lascia un like, iscriviti, attiva la campanella, e scrivi nei commenti la domanda che vorresti fargli tu!

#AlessandroLambruschini #Atletica #3000Siepi #Atlanta1996 #Europei1994 #LeggendaItaliana #SpiritoSportivo #Ispirazione #FOCUS

Conduce Alice Liverani