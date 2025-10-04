F1, Max Verstappen anticipa Piastri nelle FP3 di Singapore. Antonelli e Norris in top 5, indietro le Ferrari

Si conclude con la migliore prestazione di Max Verstappen la terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, al termine di una sessione confusa, l’olandese ha siglato con gomma rossa il crono di 1:30.148, ritagliandosi un ruolo da protagonista nella qualifica delle 15 che si prospetta molto equilibrata.

Seconda piazza, a soli 17 millesimi, per il leader del Mondiali Oscar Piastri, sempre nelle prime posizione durante tutto il turno. L’australiano ha anticipato le due Mercedes, nettamente in ripresa rispetto ad un venerdì opaco. George Russell ha infatti chiuso le FP3 in terza piazza, a soli 49 millesimi dalla vetta. Quarto invece un ottimo Andrea Kimi Antonelli che paga 89 millesimi dalla migliore prestazione.

Ancora in difficoltà Lando Norris che non riesce a prendere confidenza con la sua McLaren. Dopo il venerdì non perfetto, il britannico si deve accontentare della quinta moneta, seppur a 89 millesimi dal compagno di squadra. Sesta la Williams di Carlos Sainz (+0.244), seguita dalla Racing Bulls di un brillante Isack Hadjar (+0.341).

Ottava la prima Ferrari guidata da Lewis Hamilton, a 411 millesimi da Piastri. Il britannico è inoltre sotto investigazione per non aver rispettato la bandiera rossa imposta dopo l’incidente di Lawson. Decimo invece Charles Leclerc (+0.503) che, nei minuti finali, non ha trovato la giusta finestra per migliorarsi. Appuntamento alle ore 15 per una qualifica che si prospetta molto equilibrata e senza un grande favorito.