F1, Kimi Antonelli: “Weekend positivo a Baku, dopo Monza sono cambiate tante cose”

Kimi Antonelli sta vivendo una stagione di apprendistato abbastanza complicata con Mercedes nel Mondiale di Formula Uno 2025, in cui ha firmato degli acuti notevoli come la doppia performance in qualifica a Miami ed il podio in Canada perdendo però quasi sempre il confronto diretto con il fortissimo compagno di squadra George Russell. Il rookie bolognese occupa comunque la settima piazza in classifica generale e spera di togliersi ancora qualche soddisfazione da qui a fine anno, anche per dare una mano al team anglo-tedesco nella battaglia con Ferrari e Red Bull per la seconda posizione tra i costruttori.

Ai microfoni di F1 TV, il 19enne emiliano è tornato a parlare del recente quarto posto a Baku in vista dell’imminente GP di Singapore: “È stato un buon weekend, sicuramente il miglior modo per riscattarmi dal periodo negativo in Europa. Ero comunque un po’ seccato dopo la gara, perché il podio era così vicino, ma ripensandoci è stato un fine settimana molto positivo, ciò di cui avevo bisogno per invertire il trend. Adesso mi sto concentrando per questo nuovo weekend di gara su una pista nuova per me. Una nuova sfida, ma sono pronto per dare il massimo. Dopo Monza ho avuto un meeting importante con il team e quello ha aiutato molto, sono cambiate tante cose e da quel momento tutto è filato liscio come da programma. Dobbiamo solo concentrarci sul nostro percorso, guidare bene, non commettere errori, ed i risultati arriveranno di conseguenza“.

Sulle prospettive della Mercedes nelle ultime sette gare del 2025: “Nelle piste in cui eravamo andati molto bene l’anno scorso, non siamo stati al top, mentre nei circuiti in cui avevamo fatto fatica nel 2024 siamo andati forte. È difficile quindi fare delle previsioni. Penso abbiano fatto diverse riasfaltature sul tracciato, il che è sempre utile soprattutto per la gestione delle gomme. Vedremo, comunque il caldo sicuramente sarà complicato non solo per le macchine ma anche per i piloti. Sarà importante costruire la fiducia sessione dopo sessione per provare a ottenere il miglior risultato possibile, perché siamo in piena lotta per il secondo posto nel Mondiale costruttori con Ferrari e Red Bull“.

Antonelli si è poi soffermato sulle difficoltà che dovrà fronteggiare gareggiando per la prima volta a Singapore: “Da pilota è sempre eccitante quando vai su una pista nuova, perché è una nuova sfida per te stesso. Oggigiorno abbiamo il simulatore, quindi in un certo senso possiamo prepararci prima, ma quando scendi in pista non è la stessa cosa perché cominci a sentire tutti gli avvallamenti, poi i cordoli sembrano leggermente diversi. Quando vai in pista la prima volta per il primo giro, hai sempre delle sensazioni che erano impossibili da provare al simulatore. Comunque ovviamente sei in grado di allenarti un po’ prima, capendo l’angolo delle curve e cosa richiedono in termini di stile di guida“.