F1, GP Messico 2025. Verstappen favorito per la pole, ma McLaren ha un passo superiore

Nella tarda serata di sabato 25 ottobre si assisterà alle qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1. Sarà il quintultimo atto di un Mondiale elettrizzante, poiché Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen sono separati da 40 punti quando ne restano 141 sul piatto. L’olandese, terzo, è però in grande rimonta sull’australiano e sul britannico.

Il responso preliminare del venerdì genera viepiù interesse, poiché proprio Verstappen è risultato il più rapido dei tre. Cionondimeno, va rimarcato come il quattro volte Campione del Mondo abbia svettato in termini di prestazione pura, ma non abbia nascosto la propria preoccupazione legata al passo gara. Sotto questo aspetto, le McLaren appaiono superiori.

Norris molto meglio di Piastri, nel confronto interno al Team di Woking. Lando, ieri, ha destato un’ottima impressione. Viceversa, Oscar, sembra essersi accartocciato su sé stesso, senza essere più quel pilota chirurgico ed efficacissimo che è stato almeno sino all’inizio di settembre. Solo apparenza, oppure il più giovane dei due piloti papaya sta patendo più del compagno di squadra?

La risposta la avremo oggi nelle qualifiche, dove si dovrà giocare a carte scoperte. Ovviamente, conseguire la miglior posizione possibile in griglia è propedeutico a porre le basi per far bene nel GP domenicale, soprattutto in un contesto come quello messicano, dove il primo giro è sempre critico. I contatti sono l’abitudine e in un Mondiale che si sta giocando con il coltello tra i denti, l’incidente può spostare gli equilibri.

Verstappen va considerato il favorito per la pole position, Norris abitualmente soffre sul giro secco, Piastri ha già saputo crescere di rendimento tra il venerdì e il sabato. Sarà la pista a dare i responsi in merito, dopodiché si potranno effettuare le valutazioni e analizzare le prospettive del quint’ultimo atto del Mondiale più bello degli ultimi tre lustri.