Europei ciclismo 2025, outsider e possibili sorprese: Juan Ayuso ci prova, l’Italia punta su Scaroni

Domenica è in programma sicuramente la gara più attesa degli Europei di ciclismo su strada che si stanno svolgendo in Francia, nei Drôme e Ardèche. Prova in linea maschile che vede ovviamente favoritissimi Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, con i danesi Jonas Vingegaard e Mattias Skjelmose subito dietro. Andiamo a scoprire i possibili outsiders della gara.

Tra i pretendenti a far saltare il banco c’è sicuramente Juan Ayuso. Lo spagnolo, fresco di trasferimento alla Lidl-Trek con contratto quinquennale, ha dimostrato nel 2025 di aver fatto il salto di qualità definitivo. Le sue caratteristiche di passista-scalatore si sposano perfettamente con le esigenze del percorso francese. Ayuso ha confermato il suo valore anche ai recenti Mondiali di Kigali con l’ottavo posto.

L’Italia affida le proprie speranze a Christian Scaroni, designato capitano della squadra azzurra. Il bresciano di 27 anni sta vivendo la stagione migliore della carriera con cinque vittorie. Servirà ovviamente la giornata di grazia per sognare di stare con i migliori.

Tra gli altri outsider da tenere d’occhio spiccano il francese Romain Grégoire, il lettone Toms Skujins e il portoghese João Almeida. Soprattutto il transalpino, sulle strade di casa, può esaltarsi.