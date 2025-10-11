Equitazione: l’Irlanda scavalca la Gran Bretagna dopo il cross country nel completo di Boekelo

Nel completo di Boekelo succede di tutto. L’ultima tappa della Nations Cup 2025, in corso di svolgimento nei Paesi Bassi, regala spettacolo con continui stravolgimenti di classifica: tipico di ciò che può regalare la seconda delle tre prove in programma, quella del cross country.

A guidare la classifica, a una prova dalla fine, ora è l’Irlanda – con lo score di 91.5: i “Verdi”, con il team formato da Padraig McCarthy (MGH Zabaione), Susannah Berry (John The Bull), Joseph Murphy (Calmaro) e Georgie Goss (Kojak) con quest’ultimo che però è stato eliminato al termine della performance odierna (dato da non sottovalutare).

Alle loro spalle la Gran Bretagna con 92.3, seconda e superata dai “cugini” irlandesi, e la Francia, che entra in zona podio al terzo posto con 96.1. I transalpini sono tallonati dalla Germania, quarta a 98.5: squadra che deve difendere 40 punti di vantaggio nella classifica generale per vincere il premio stagionale.

Dal quinto all’ottavo posto invece si sono sistemate la Nuova Zelanda (99.7), l’Australia (112,5), il Belgio (113.6) e i padroni di casa olandesi (162.5).

Nella graduatoria individuale invece, a comandare è ancora la fortissima britannica Jesse Campbell (Speedwell) con il punteggio di 27.1, proprio davanti all’irlandese Padraig McCarthy (MGH Zabaione) con 27.8.