Dove vedere in tv Paolini-Swiatek, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, riuscendo ad avere la meglio sulla danese Clara Tauson (ritiratasi al terzo set). La tennista italiana può così proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese, dove sta andando a caccia di punti importanti in ottica qualificazione alle WTA Finals. La toscana è in lotta con la kazaka Elena Rybakina per guadagnarsi l’approdo agli atti conclusivi e sa che non può lasciare nulla per strada se vorrà meritarsi un posto al sole in quel di Riad.

La nostra portacolori incrocerà la polacca Iga Swiatek, che partirà con tutti i favori del pronostico. La 29ennne, numero 8 del ranking WTA, dovrà inventarsi una vera e propria magia contro la numero 2 del mondo se vorrà accedere alle semifinali. Si tratta di un impegno improbo, considerando la caratura della rivale e anche i precedenti: sei vittorie a favore della 25enne in altrettanti incontri disputati, quest’anno nella semifinale di Bad Homburg e nella finale di Cincinnati.

L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre, sarà il quarto match sul Campo Centrale dalle ore 05.00 e non si giocherà prima delle ore 13.00. In precedenza si giocheranno gli altri quarti di finale: Siniakova-Pegula, Sabalenka-Rybakina (non prima delle ore 07.00), Siegemund-Gauff/Zhang (non prima delle ore 09.00).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming Paolini-Swiatek, quarto di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204) per gli abbonati; in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-SWIATEK, WTA PECHINO

Giovedì 9 ottobre

Quarto match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 13.00 Jasmine Paolini vs Iga Swiatek – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis,Sky Sport Arena

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Campo Centrale, si giocano nell’ordine: Siniakova-Pegula, Sabalenka-Rybakina (non prima delle ore 07.00), Siegemund-Gauff/Zhang (non prima delle ore 09.00). Al termine, e non prima delle ore 13.00, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-SWIATEK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.