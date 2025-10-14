CalcioSport in tv
Dove vedere in tv oggi le Qualificazioni ai Mondiali 2026: orari partite 14 ottobre, canali, streaming
Prosegue senza sosta in tutto il globo il programma degli incontri relativi alle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, con il torneo iridato che si terrà la prossima estate nel Nord America, fra Stati Uniti, Canada e Messico fra l’11 giugno e il 19 luglio.
In questo martedì 14 ottobre torna in campo anche l’Italia, nello scontro diretto con Israele che vale la matematica certezza di un posto ai playoff. Ma non solo, perché l’agenda sarà ricchissima di partite: dalle 15.00 alle 23.00 circa, quando finiranno gli ultimi incontri, si potrà letteralmente fare il giro del mondo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Italia-Israele sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play, mentre Estonia-Moldavia, l’opzione Diretta Gol Qualificazioni Mondiali e Portogallo-Ungheria verranno trasmesse da Sky Sport e in streaming da NOW e Sky Go. Tutte in streaming invece le partite che saranno prodotte dal FIFA+ e OneFootball
CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI OGGI
15.00 Seychelles-Gambia – FIFA+
18.00 Estonia-Moldavia – Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky GO
18.00 Algeria-Uganda – FIFA+
18.00 Guinea-Botswana – FIFA+
18.00 Nigeria-Benin – FIFA+
18.00 Somalia-Mozambico – FIFA+
18.00 Sudafrica-Ruanda – FIFA+
19.00 Qatar-Emirati Arabi Uniti – OneFootball
20.45 Italia-Israele – Rai 1 e in streaming su Rai Play
20.45 Diretta Gol (Qualificazioni Mondiali) – Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky GO
20.45 Portogallo-Ungheria – Sky Sport Arena e in streaming su NOW e Sky GO
20.45 Arabia Saudita-Iraq – OneFootball
21.00 RD Congo-Sudan – FIFA+
21.00 Costa d’Avorio-Kenya – FIFA+
21.00 Gabon-Burundi – FIFA+
21.00 Marocco-Congo – FIFA+
21.00 Senegal-Mauritania – FIFA+
PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Italia-Israele su Rai 1, Estonia-Moldavia e Diretta Gol (Qualificazioni Mondiali) su Sky Sport Calcio e Portogallo-Ungheria su Sky Sport Arena
Diretta streaming: Italia-Israele su Rai Play, le partite sui canali Sky in streaming su NOW e Sky Go, le altre su FIFA+ e OneFootball
Diretta LIVE Testuale: OA Sport per Italia-Israele