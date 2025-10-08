Dove vedere in tv Ferencvaros-Pro Recco, Supercoppa Europea pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

La Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile verrà assegnata nella serata di oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 20.00: si giocherà a Budapest, in Ungheria, in casa dei magiari del Ferencvaros, detentori della Champions League, che sfideranno la Pro Recco, vincitrice della scorsa edizione dell’Euro Cup.

Il Ferencvaros cerca la sesta affermazione nella manifestazione, mentre la Pro Recco punta alla decima vittoria, un record assoluto. Le due squadre in acqua questa sera hanno vinto le ultime sei edizioni della Champions League, con tre successi a testa (per la Pro Recco 2021, 2022 e 2023, per i magiari 2019, 2024 e 2025).

Il match delle ore 20.00 tra Ferencvaros e Pro Recco, valido per la Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com.

CALENDARIO SUPERCOPPA EUROPEA PALLANUOTO 2025

Mercoledì 8 ottobre – a Budapest

20.00 Ferencvaros (Ungheria)-Pro Recco (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Arena

