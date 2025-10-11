Dove vedere in tv Chieri-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

L’ultima partita in ordine cronologico della seconda giornata di Serie A1 Tigotà sarà la sfida di cartello tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Numia Vero Volley Milano, in programma domenica alle 18 al PalaFenera. È il primo vero big match della stagione, che mette di fronte le due squadre più convincenti del turno inaugurale.

Chieri arriva con entusiasmo dopo il 3-1 esterno di Firenze, frutto di una prova solida e ben bilanciata. La formazione di Giovanni Bregoli ha mostrato grande organizzazione difensiva e lucidità tattica, trovando in Gray, MVP con 16 punti, e in Kunzler le trascinatrici di un attacco fluido e vario. La squadra piemontese ha dato l’impressione di essere già rodata, capace di alternare ritmo e gestione nei momenti chiave, qualità che la rendono una delle realtà più interessanti del campionato.

Anche Milano ha iniziato con il piede giusto, imponendosi nettamente 3-0 su Bergamo. Egonu, con 22 punti, ha guidato l’attacco sostenuta da una brillante Lanier e dal contributo al centro di Danesi e Kurtagic, molto efficaci a muro. La regia di Bosio ha dato continuità e velocità al gioco, segnale di una squadra già in sintonia con le idee di Marco Lavarini. La sfida di Chieri sarà un test importante per entrambe: per le padrone di casa, occasione di misurarsi con una big del torneo; per Milano, banco di prova per valutare la propria solidità contro una formazione tatticamente matura e difficilissima da scardinare. Attese spettacolo, intensità e tanto equilibrio.

Il fischio d’inizio è in programma al Palafenera di Chieri alle 18.00 di domenica 12 ottobre. E’ prevista la diretta su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su Rai Play a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE 2025-2026

Palafenera – Chieri

Domenica 12 ottobre 2025

Ore 18.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Numia Vero Volley Milano – Diretta Tv Raisport Hd, diretta streaming gratuito su Rai Play, a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn

PROGRAMMA CAMPIONATO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport Hd

Diretta streaming: Rai Play, Dazn, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.