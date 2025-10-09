Djokovic non sbaglia contro Bergs e agguanta la semifinale a Shanghai

Per la decima volta in carriera Novak Djokovic si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il serbo ha superato in due set il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco ed ora affronterà il monegasco Valentin Vacherot, che ha sicuramente scritto la favola più incredibile di questo torneo, battendo clamorosamente nell’altro match di giornata in rimonta il danese Holger Rune.

Una partita in cui sicuramente spiccano i 40 errori non forzati da parte del belga, specialmente alcuni clamorosi nel finale di secondo set. Non sono bastati venticinque vincenti a Bergs contro gli undici di Djokovic, che ha commesso sedici errori non forzati. Il serbo ha vinto l’80% dei punti quando ha servito la prima contro il 76% dell’avversario.

In avvio di primo set si segue l’andamento dei turni di servizio, con la svolta che arriva nel sesto game, quando Djokovic riesce a strappare la battuta al belga. Bergs ha subito la grande occasione di trovare l’immediato controbreak, ma Djokovic riesce ad annullare tutte le tre palle break concesse. Nell’ottavo game il serbo si porta sullo 0-40, ma Bergs si salva e cancella cinque set point, restando dentro il primo set, che comunque poi si chiude nel game successivo per 6-3 in favore di Djokovic.

Nel secondo set succede di tutto nel finale. Si arriva sul 4-4, con Djokovic che riesce ad ottenere il break, portandosi così a servire per il match nel decimo gioco. Bergs, però, non molla e clamorosamente recupera il break di svantaggio, pareggiando sul 5-5. Il belga, però commette dei disastri (in particolare il punto sul 30-30) e regala un nuovo break a Djokovic. Avanti 6-5 il serbo manca due match point, annulla un’altra palla break e al terzo match point riesce a chiudere 7-5, qualificandosi per le semifinali.