Definito l’avversario di Matteo Berrettini al 1° turno a Stoccolma: sarà un derby italiano!

Domani, martedì 14 ottobre, Matteo Berrettini tornerà in campo per affrontare il primo turno dell’ATP250 di Stoccolma. Dopo essere stato mesi lontano dai campi, il romano è tornato a giocare nella trasferta asiatica e il suo ritardo di condizione si è notato soprattutto nel confronto a Shanghai col francese Adrian Mannarino.

La speranza di Matteo è quella di salire di livello e di avere dal suo tennis delle sensazioni migliori. Sul veloce indoor scandinavo, il romano è atteso al derby contro Giulio Zeppieri. Il classe 2001 del Bel Paese ha affrontato i match di qualificazione per ottenere un pass per il tabellone principale.

La vittoria di ieri contro il tedesco Patrick Zahraj (n.243 del mondo) per 6-1 6-4 nel turno decisivo ha dato l’opportunità a Zeppieri di essere nel main draw. Non ci sono precedenti tra i due italiani e per questo il confronto sarà molto interessante, anche per le caratteristiche del tennista laziale: un mancino di talento, che sa dare alla palla grande velocità.

Berrettini sarà messo alla prova e per spuntarla dovrà trovare continuità di rendimento nella combinazione servizio-dritto. Chi la spunterà, giocherà poi gli ottavi di finale contro il francese Ugo Humbert (n.25 ATP e quarta testa di serie in questo torneo).