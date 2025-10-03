Come cambia il tabellone di Sinner a Shanghai con l’eliminazione di Shelton? Prossimi avversari, Djokovic sorride

Ben Shelton ha fatto il proprio ritorno in campo dopo un mese di inattività: lo scorso 29 agosto si ritirò nel corso del terzo turno degli US Open contro il francese Adrian Mannarino a causa di un problema alla spalla, con cui ha dovuto fare i conti durante le ultime settimane. Il tennista statunitense si è rimesso in gioco al Masters 1000 di Shanghai, ma oggi è stato sconfitto in maniera nitida al secondo turno sul cemento della metropoli cinese.

L’americano ha infatti ceduto al cospetto del belga David Goffin con il punteggio di 6-2, 6-4. La prematura eliminazione del numero 6 del mondo, andato ko contro il numero 83 del ranking ATP conferisce un connotato completamente differente alla parte bassa del tabellone e interessa direttamente anche Jannik Sinner, che presidia quella zona da numero 2 del mondo. Come può cambiare il cammino del fuoriclasse altoatesino a Shanghai dopo la sconfitta di Shelton?

Sinner avrebbe potuto affrontare l’americano in un’ipotetica semifinale, dunque i primi passi in terra cinese non muteranno: domani il secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier, domenica il terzo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor o lo statunitense Jenson Brooksby, poi un ipotetico ottavo di finale contro il kazako Alexander Bublik (favorito contro Vacherot e poi uno tra Bellucci e Machac) e un quarto di finale contro lo statunitense Taylor Fritz o il danese Holger Rune (favoriti nei rispettivi spicchi).

E contro chi sarebbe la semifinale? Si fa sempre più strada l’ipotesi Novak Djokovic: sarà proprio il serbo a beneficiare maggiormente del ko di Shelton. Secondo turno contro il croato Marin Cilic, poi lo statunitense Frances Tiafoe (salvo sorprese del tedesco Hanfmann), agli ottavi il russo Andrey Rublev o Flavio Cobolli (favoriti contro Munar e Nishioka prima dello scontro diretto) e ai quarti chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Goffin-Diallo, Cerundolo-Mannarino e Bergs-Ruud.

POSSIBILE TABELLONE SINNER ATP SHANGHAI

Secondo turno: Altmaier

Terzo turno: Griekspoor/Brooksby

Ottavi di finale: Bublik/Machac

Quarti di finale: Fritz/Rune

Semifinale: Djokovic/Ruud/Cobolli/Rublev

Finale: Zverev/Musetti