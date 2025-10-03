Chi giocherà le Next Gen ATP Finals? Federico Cinà in corsa per un posto al sole: la Race aggiornata

Le Next Gen ATP Finals si disputeranno a Gedda (Arabia Saudita) dal 17 al 23 dicembre. L’evento di fine stagione, che si giocherà con regole speciali, è riservato ai migliori otto tennisti under 20 di questa annata agonistica e non mette in palio punti per il ranking ATP, a differenza di quanto succede alle ATP Finals. Lo scorso anno fu il brasiliano Joao Fonseca a imporsi sul cemento mediorientale, chi riuscirà a succedere nell’albo d’oro alla talentuosa promessa sudamericana?

Joao Fonseca è terzo nella Race riservata agli under 20 con 1.085 punti, ma difficilmente parteciperà all’evento. Lo stesso discorso vale per il ceco Jakub Mensik e lo statunitense Learner Tien, che ormai sono impegnati con profitto sul massimo circuito internazionale itinerante. L’Italia potrebbe avere un rappresentante, visto che il 18enne Federico Cinà occupa la 12ma piazza ed è in piena corsa per meritarsi la partecipazione all’evento, tra l’altro vinto da Jannik Sinner nel 2019.

L’azzurro si trova alle spalle del croato Dino Prizmic, dello spagnolo Martin Landaluce, del belga Alexander Blockx, del norvegese Nicolai Budkov Kjaer, dello statunitense Nishesh Basavareddy, del tedesco Justin Engel, del messicano Rodrigo Pacheco Mendez e del giapponese Rei Sakamoto.

NEXT GEN ATP RACE (top-15, al 3 ottobre)

1. Jakub Mensik (Cechia) 2.140

2. Learner Tien (USA) 1.200

3. Joao Fonseca (Brasile) 1.085

4. Dino Prizmic (Croazia) 487

5. Martin Landaluce (Spagna) 420

6. Alexander Blockx (Belgio) 390

7. Nicolai Budkov Kjaer (Norvegia) 383

8. Nishesh Basavareddy (USA) 349

9. Justin Engel (Germania) 241

10. Rodrigo Pacheco Mendez (Messico) 241

11. Rei Sakamoto (Giappone) 231

12. Federico Cinà (Italia) 215

13. Joel Schaerzler (Austria) 213

14. Gilles Arnaud Bailly (Belgio) 206

15. Juncheng Shang (Cina) 195