Canottaggio, l’Italia vince il Memorial d’Aloja 2025 in versione sprint davanti alla Serbia

L’Italia vince la 39ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, manifestazione che quest’anno chiude la stagione agonistica, andato in scena a Piediluco (Terni), con una formula rinnovata, dato che tutte le gare si disputano sulla distanza dei 500 metri.

Nel singolo senior maschile si impone Andrea Panizza in 1.31.63, precedendo di 2″38 il serbo Nikolaj Pimenov e di 2″43 l’altro serbo Isak Zvegelj, con Marco Selva quinto e Giacomo Gentili sesto, mentre nel singolo senior femminile arriva l’affermazione di Gaia Umbra Chiavini in 1.49.24, davanti ad Aurora Spirito, seconda a 0″30, e Sara Borghi, terza in 1.51.98.

Nel doppio senior maschile il successo va ai serbi Martin Mackovic e Nikola Pimenov in 1.25.98, con 0″11 di vantaggio sull’equipaggio composto dall’azzurro Leonardo Tedoldi e dall’altro serbo Isak Zvegelj, mentre Andrea Panizza e Giacomo Gentili sono terzi davanti a Luca Rambaldi e Luca Chiumento. Nel doppio senior femminile si impongono le Under 23 azzurre Gaia Umbra Chiavini ed Aurora Spirito in 1.40.38, davanti ad Elena Sali e Sara Borghi, seconde a 1″91, e ad Ilaria Corazza e Valentina Mascheroni, terze a 3″12.

Nel due senza senior maschile affermazione di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato in 1.31.76, davanti ad Alessandro Timpanaro ed Edoardo Caramaschi, battuti per 0″34, ed Emanuele Gaetani Liseo e Salvatore Monfrecola. Nel due senza senior femminile si registra il successo di Angelica Merlini e Silvia Terrazzi in 1.42.57, con 0″40 su Giorgia Pelacchi e Laura Meriano.

Nel quattro senza senior femminile vittoria di Silvia Terrazzi, Angelica Merlini, Samantha Premerl e Matilde Barison, che tagliano il traguardo con 1″56 di margine su Elisa Marconcini, Sara Lisi, Letizia Martorana e Carolina Cassani, mentre nel quattro senza senior maschile c’è il successo di Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con 1″37 di vantaggio su Alessandro Timpanaro, Edoardo Caramaschi, Andrea Licatalosi e Giulio Zuccalà.

Nel quattro di coppia senior maschile vince l’equipaggio composto dai serbi Isak Zvegelj, Martin Mackovic e Nikolaj Pimenov e dall’azzurro Leonardo Tedoldi, primi in 1.21.59, con 0″82 di vantaggio su Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Bronzo per la Germania. Nel quattro di coppia senior femminile vincono Gaia Umbra Chiavini, Irene Gattiglia, Susanna Pedrola ed Aurora Spirito, prime in 1.35.25, con 1″79 di distacco rifilato a Valentina Mascheroni, Elena Sali, Ilaria Corazza e Sara Borghi.

Nell’otto senior maschile vincono Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Alfonso Scalzone, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, infine nell’otto senior femminile arriva l’affermazione di Angelica Merlini, Silvia Terrazzi, Matilde Barison, Samantha Premerl, Matilde Orsetti, Giorgia Sciattella, Laura Meriano e Giorgia Pelacchi, con Emanuele Capponi al timone.