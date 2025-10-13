Canottaggio, i convocati dell’Italia per il Memorial d’Aloja: 60 azzurri al via nelle gare sui 500 metri

L’Italia sarà presente al 39° Memoria d’Aloja di canottaggio, in programma a Piediluco sabato 18 e domenica 19 ottobre, con ben 60 atleti, suddivisi in due gruppi, la cui composizione è stata definita dal direttore tecnico Antonio Colamonici.

Le gare del Memorial d’Aloja 2025 saranno tutte disputate con una nuova formula sulla distanza sprint di 500 metri, e l’Italia vi prenderà parte con due gruppi, il primo di 31 atleti ed il secondo di 29. Le gare del fine settimana saranno come sempre aperte anche ad equipaggi di altre Nazioni.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Primo gruppo

Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/Sportiva Murcarolo), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle), Gaia Chiavini (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), Alessandra Faella (Marina Militare/RYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/Telimar Palermo), Irene Gattiglia (RCC Cerea), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Josef Marvucic (Canoa San Giorgio), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Susanna Pedrola (CUS Torino), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo), Aurora Spirito (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro).

Secondo gruppo

Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Sofia Ascalone (RCC Tevere Remo), Leonardo Bellomo (CUS Bari), Lara Bernardinello (SC Moltrasio), Sara Borghi (SC Gavirate), Giorgia Canale (SC Caprera), Edoardo Caramaschi (SC Gavirate), Carolina Cassani (SC Lario), Ilaria Colombo (SC Gavirate), Ilaria Corazza (SC Timavo), Viola Della Bella (SC Gavirate), Riccardo Doni (SC Varese), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Elisa Marconcini (SC Pontedera), Letizia Martorana (SC Lario), Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Matilde Orsetti (SC Arno), Giovanni Paoli (SC Firenze), Simone Pappalepore (CUS Torino), Leonardo Pietra Caprina (GN Fiamme Gialle), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), Samantha Premerl (SC Gavirate), Marta Ravizza (SC Caprera), Elena Sali (SC Bissolati), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate) e Giulio Zuccalà (SC Lario).