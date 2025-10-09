Calcio
Calcio, Austria e Danimarca a valanga. Bene anche Paesi Bassi e Scozia nelle qualificazioni ai Mondiali
La finestra di ottobre si è aperta nella giornata di giovedì 9 ottobre con lo svolgimento di otto partite valevoli per le Qualificazioni europee ai Mondiali 2026 di calcio. Poche sorprese negative tra le big impegnate oggi, ma bisognerà ancora attendere per la certezza aritmetica dei primi pass diretti per la fase finale della Coppa del Mondo quando mancano sempre meno incontri al termine dei vari gironi.
Goleada impressionante a Vienna per l’Austria, che travolge San Marino con un sonoro 10-0 restando in vetta al gruppo H e allungando soprattutto a +2 sulla Bosnia-Erzegovina, beffata al 96′ in trasferta dal rigore di Pittas che completa la rimonta da 0-2 a 2-2 di Cipro a Larnaca. Vittoria netta anche della Danimarca in campo neutro (a Zalaegerszeg, in Ungheria) per 6-0 sulla Bielorussia, ma la Scozia risponde presente sconfiggendo 3-1 la Grecia nella sfida a distanza per la leadership del girone C.
Obiettivo Mondiale che si avvicina per la Croazia di Luka Modric dopo il pareggio a reti bianche di Praga nello scontro diretto per il primato del gruppo L con la Cechia, mentre stupisce in questo raggruppamento il 4-0 rifilato dalle Isole Faroe al Montenegro. I Paesi Bassi conservano il primato nel girone C grazie alla vittoria in trasferta per 4-0 a Malta, con la Finlandia che continua a sperare nel secondo posto dopo aver battuto in rimonta 2-1 la Lituania.
RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI (EUROPA) OGGI
Finlandia vs Lituania 2-1
Austria vs San Marino 10-0
Bielorussia vs Danimarca 0-6
Cipro vs Bosnia-Erzegovina 2-2
Isole Faroe vs Montenegro 4-0
Malta vs Paesi Bassi 0-4
Cechia vs Croazia 0-0
Scozia vs Grecia 3-1