Gioventù, passione e talento sulla sabbia: la protagonista della nuova puntata di Beach Zone è Sofia Orciani, una delle giovani più promettenti del beach volley italiano.
Reduce da una stagione in costante crescita e allenata da Eugenio Amore, la giocatrice toscana racconta il suo 2025, tra risultati incoraggianti, nuovi traguardi e la voglia di fare esperienza anche a livello internazionale insieme alla compagna Alice Pratesi.
Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada, Sofia ripercorre le emozioni dell’estate, svela come si costruisce una coppia vincente sulla sabbia e parla dei suoi sogni per il futuro.
Una puntata da non perdere per chi ama il beach volley giovanile e vuole scoprire da vicino il volto nuovo di una disciplina sempre più spettacolare.
Beach Zone – Il beach volley come non l’hai mai visto!
