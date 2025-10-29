Basket, Reggio Emilia cede al Cibona Zagabria in Europe Cup

Si è appena conclusa al PalaBigi la sfida tra la Una Hotels Reggio Emilia e il Cibona Zagabria, valevole per la terza giornata del gruppo J della Fiba Europe Cup. Uno scontro al vertice tra le due formazioni sin qui imbattute e una sfida importante per i reggiani per fare un passo deciso verso il passaggio del turno già al giro di boa della prima fase. Ecco come è andata.

Avvio ricco di errori per entrambe le squadre, che faticano a entrare in partita. A sbloccarsi per prima è Reggio, ma poi un parziale di Zagabria porta gli ospiti avanti. Fatica tanto la Una Hotels a rendersi pericolosa in attacco e Cibona che allunga sull’8-17. Un paio di buone difese permettono ai padroni di casa di riavvicinarsi e una tripla di Michele Vitali a 1’ dal primo stop vale il pareggio. Risponde, però, da oltre l’arco Zagabria e il primo quarto si chiude sul 18-21.

Continuano gli errori a inizio secondo quarto (già 17 palle perse per le due squadre in 12 minuti di gioco) e serve la lunetta per vedere i primi punti. Resta avanti la formazione croata, che allunga di nuovo sul +6, e Reggio Emilia costretta dunque a continuare a inseguire. E nella seconda metà del quarto Cibona prova l’allungo, tocca la doppia cifra di vantaggio e alla fine va al riposo in vantaggio 31-39.

Non cambia la musica nel terzo quarto, con Reggio che prova a ricucire il divario, ma Cibona che rilancia la fuga ogni volta che i padroni di casa cercano di rifarsi sotto. L’Una Hotels non riesce mai a tornare sotto i 5 punti di svantaggio, mentre più volte Zagabria va in doppia cifra di vantaggio. Così il terzo quarto si chiude con Cibona ancora avanti 48-56.

Ottimo avvio di Reggio Emilia a inizio ultimo quarto e i punti di Caupain riportano i padroni di casa sul -2 a 7’ dalla sirena. Ma subito arriva un controparziale del Cibona che spegne gli entusiasmi del PalaBigi. Prova la Una Hotels a restare in partita, ma come per quasi tutto il match non riesce mai a richiudere completamente il gap, neanche con la tripla sulla sirena, e non bastano i 18 punti (e 6 assist) di Troy Caupain, top scorer di giornata, per evitare il ko. Vince, infatti, il Cibona per 73-75 e resta imbattuto.