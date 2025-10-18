ATP Stoccolma 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori cedono in semifinale ad Erler/Galloway

Si ferma in semifinale la corsa di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Stoccolma, in Svezia: gli azzurri, accreditati della prima testa di serie, cedono in due tiebreak alla coppia composta dall’austriaco Alexander Erler e dallo statunitense Robert Galloway, i quali si impongono per 7-6 (4) 7-6 (1) in un’ora e 42 minuti, e domani sfideranno per il titolo la coppia vincente della sfida del penultimo atto tra Vasil Kirkov/Bart Stevens ed Adam Pavlásek/Jan Zieliński.

Nel primo set i servizi comandano a lungo, anche se nel quarto game l’austriaco e lo statunitense devono ricorrere al deciding point per tenere la battuta. Non ci sono altri sussulti, così l’epilogo più giusto è quello del tiebreak, che si decide a causa di un unico minibreak. Sul 2-2, infatti, gli azzurri perdono il punto al servizio e vanno sotto 2-3, con Erler e Galloway abili ad approfittarne, allungando sul 5-2 e poi andando a chiudere sul 7-4 in 49 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio è il medesimo già visto nella prima partita, con i servizi a dominare per larghi tratti. Ci sono due sussulti: nell’ottavo game sono gli azzurri a doversi rifugiare al punto decisivo per difendere la battuta, mentre nel gioco successivo sono l’austriaco e lo statunitense a salvarsi al deciding point. Si va ancora al tiebreak, dove però l’equilibrio si spezza subito e dall’1-1 si assiste ad un monologo di Erler e Galloway, che infilano 6 punti consecutivi e chiudono sul 7-1 in 53 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo: Erler e Galloway vincono 76 punti contro i 67 degli azzurri (fanno la differenza proprio i 9 punti in più vinti nei tiebreak), facendo leggermente meglio degli italiani sia con la prima di servizio, 85%-78%, sia con la seconda, 68%-63%. Soltanto in tre occasioni si va al punto decisivo, ma a spuntarla è sempre la coppia al servizio.