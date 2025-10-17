ATP Bruxelles 2025, Auger-Aliassime e Lehecka approdano in semifinale. Sorpresa Collignon

Il torneo ATP di Bruxelles torna in campo per disputare i match valevoli per i quarti di finale e definire il quadro dei giocatori che domani si giocheranno l’accesso alla finale. Il ceco Jiri Lehecka, terzo favorito del tabellone, e il canadese Felix Auger-Aliassime approdano in semifinale. La sorpresa di giornata porta la firma del belga Raphael Collignon.

Nel primo incontro di giornata il ceco Jiri Lehecka esce alla distanza e rimonta lo svantaggio iniziale con il francese Benjamin Bonzi, costretto al ritiro sul 6-7(8) 6-1 4-1. La testa di serie numero tre, dopo aver perso in volata, mancando tre set point, l’interminabile tie-break del primo parziale cambia passo e prende il controllo della partita anche grazie alle non perfette condizioni dell’avversario.

Giovanni Mpetshi Perricard regola 6-4 7-6(8) Lorenzo Musetti in un’ora e ventiquattro minuti. Il giocatore transalpino è una sentenza in battuta, chiude la partita con dodici ace, un doppio fallo e il 79% di prime palle. Il francese conclude la sua prova con trentuno vincenti e sei errori gratuiti, il toscano si ferma a sedici vincenti ed otto gratuiti commettendo due doppi falli negli ultimi tre punti del match.

Felix Auger-Aliassime liquida il qualificato americano Eliot Spizzirri 6-2 7-6(6) in un’ora e dieci minuti. Il canadese, testa di serie numero due, centra così la seconda semifinale negli ultimi tre tornei disputati e continua ad alimentare le residue speranze di qualificazione alle ATP Finals. Auger indirizza il primo set a proprio favore con i break al quinto e al settimo gioco per poi chiudere i conti al primo set point per il 6-2. Nel secondo set lo statunitense lotta con il coltello tra i denti per provare a riaprire la partita e riesce a rifugiarsi nel tie-break, ma, dopo aver annullato un match point capitola per il decisivo 8-6.

Raphael Collignon doma 7-6(5) 6-1 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero quattro. Il belga non sfrutta palla break nel quinto e nel settimo gioco, salva due set point sul 5-4 e si aggiudica il parziale di apertura al tie-break imponendosi con il punteggio di 7-5. Il secondo parziale si trasforma in un monologo del belga che strappa il servizio all’avversario nel secondo e nel quarto gioco per prendere il largo e chiudere con il comodo 6-1 finale.