Tennis
ATP Stoccolma 2025, Giulio Zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale
Giulio Zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale di singolare maschile dell’ATP 250 di Stoccolma, in Svezia: l’azzurro, numero 7 del seeding cadetto, supera nel secondo e decisivo turno l’alternate teutonico Patrick Zahraj, sconfitto con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e 13 minuti di gioco.
Nel primo set l’azzurro in avvio cancella una palla break, poi prende rapidamente il comando delle operazioni grazie allo strappo centrato ai vantaggi del secondo game. Zeppieri conferma il break ed allunga ulteriormente sul 3-0, poi rifiata e Zahraj tiene la battuta a zero. Dal 3-1 l’azzurro, però vince 7 punti di fila, portandosi sul 4-1 40-0 in risposta, centrando alla terza occasione il 5-1. Zeppieri va a servire per il set, vola sul 40-0 ed al terzo set point chiude i conti sul 6-1 in appena 26 minuti.
Nella seconda frazione l’azzurro manca una palla break nel game d’apertura, poi i servizi iniziano a dominare la scena e così l’equilibrio non si spezza fino al 3-3. Nel settimo game, però, Zeppieri, in risposta, mette nuovamente in difficoltà il teutonico, che deve ricorrere ai vantaggi, ma alla quarta occasione l’azzurro riesce a strappare la battuta al tedesco, portandosi sul 4-3. Il tennista italiano, dopo aver ottenuto il break, vince 8 dei successivi punti giocati al servizio, tiene entrambi i turni in battuta senza alcun patema e va a vincere al primo match point sul 6-4 in 47′.
Le statistiche sottolineano il predominio dell’azzurro, che vince 61 punti contro i 43 dell’avversario, pur sfruttando soltanto 3 delle 10 palle break avute a disposizione, ma cancellando l’unica opportunità concessa al rivale, proprio nel game d’apertura dell’incontro. Ottima prestazione al servizio di Zeppieri, il quale si attesta all’86% di punti vinti con la prima ed al 67% con la seconda.