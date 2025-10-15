ATP Bruxelles 2025: Collignon esalta il pubblico belga, avanti Lehecka

Si è chiusa da pochi minuti la lunga giornata che ha mixato primi e secondi turni all’ATP 250 di Bruxelles. Nella capitale belga in scena anche due italiani, Matteo Arnaldi e Federico Cinà, entrambi battuti, anche se in modo decisamente diverso pur nella similitudine dell’essere rimontati, dal tedesco Yannick Hanfmann e dal bosniaco Damir Dzumhur rispettivamente.

Nessuna reale sorpresa nei match disputati, se non per un piccolo, ma significativo particolare. Quello che riguarda Raphael Collignon. Il padrone di casa, entrato con una wild card, entra in una lotta furiosa con l’argentino Francisco Comesaña, va al tie-break, manca quattro match point, ne salva uno e poi, al quinto, riesce a chiudere e a conquistare i primi quarti ATP della carriera.

Per il resto, chi rischia, anche se solo in parte, è Alejandro Davidovich Fokina: lo spagnolo è costretto a rimontare un set all’americano Marcos Giron, ma va comunque avanti. Ok Jiri Lehecka, con il ceco che spegne le speranze del nome nuovo acclamato dai belgi, il ventenne Gilles-Arnaud Bailly.

Si diceva di Arnaldi-Hanfmann. Sarà il tedesco, domani, ad affrontare Lorenzo Musetti, rimasto a questo punto l’unico italiano nel torneo. Il toscano aveva giocato una sola volta nell’European Open, quando però si teneva ad Anversa (questa è la prima edizione al Brussels Expo). Battè Gianluca Mager, ma cedette a Jannik Sinner che poi vinse il torneo.

RISULTATI ATP 250 BRUXELLES OGGI

Secondi turni

Lehecka (CZE) [3]-Bailly (BEL) [Q] 6-3 6-2

Bonzi (FRA)-Royer (FRA) [LL] 7-6(3) 4-6 6-1

Collignon (BEL) [WC]-Comesaña (ARG) 7-5 3-6 7-6(10)

Davidovich Fokina (ESP) [4]-Giron (USA) 6-7(5) 6-1 6-4

Primi turni

Hanfmann (GER) [Q]-Arnaldi (ITA) 6-7(4) 6-4 6-4

Basilashvili (GEO) [Q]-Halys (FRA) 6-4 6-4

Dzumhur (BIH)-Cinà (ITA) [WC] 6-7(5) 6-2 7-6(3)