ATP Almaty 2025, sarà sfida per il titolo tra Medvedev e Moutet

La finale dell’ATP 250 di Almaty sarà tra Daniil Medvedev e Corentin Moutet. Un ultimo atto sul cemento kazako che ha un significato particolare per entrambi i giocatori: il russo, infatti, è a caccia di quel titolo che gli manca addirittura dagli Internazionali d’Italia del 2023; mentre il francese non ha mai vinto un torneo in carriera dopo le due finali perse, compresa quella in questa stagione a Maiorca.

Medvedev ha dovuto anche recuperare un set nella sua semifinale contro l’australiano James Duckworth. Il russo si è imposto con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Una prima frazione lottata e vinta al tie-break da Duckworth per 10-8, mentre nel secondo set è stato decisivo il break nel sesto game. Poi nel terzo subito il russo ha strappato il servizio in apertura e poi ancora successivamente nel settimo gioco, vincendo per 6-2.

Grande battaglia anche nella seconda semifinale con Moutet che si è imposto in due set sull’americano Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 6-4 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Il transalpino si è trovato avanti di un break, ma poi Michelsen ha recuperato lo svantaggio, prima di perdere il servizio poi nell’undicesimo gioco. Copione un po’ simile nel secondo set con tre break consecutivi tra terzo e quinto game, con Moutet che poi ha tenuto sempre il servizio, chiudendo sul 6-4.

RISULTATI ATP ALMATY 2025

Medvedev (Rus) b. Duckworth (Aus) 6-7 6-3 6-2

Moutet (Fra) b. Michelsen (Usa) 7-5 6-4