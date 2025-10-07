Alexander Zverev: “L’ultima volta che ho giocato un torneo senza dolore è stato l’Australian Open”

Alexander Zverev sempre più in difficoltà. Il tedesco ha dovuto prendere atto di una nuova sconfitta nel Masters1000 di Shanghai (Cina). Con Carlos Alcaraz assente e Jannik Sinner ritirato per i crampi, il tedesco aveva una grande opportunità per fare suo il torneo asiatico, ma ancora una volta non ha risposto presente.

Un ko contro un giocatore che quest’anno si era già imposto contro il teutonico. Il riferimento è al primo turno di Wimbledon e al francese Arthur Rindeknech. La replica c’è stata ieri e il transalpino si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Una partita che ha posto l’accento sui grossi problemi di Zverev, non in grado di gestire i momenti di difficoltà e molto poco deciso soprattutto nelle situazioni critiche. “L’ultima volta che ho giocato un torneo senza dolore è stato l’Australian Open. Non ho fiducia in me stesso, non credo nei miei colpi. Il mio anno è stato orribile, sto giocando un tennis orribile“, ha dichiarato in conferenza stampa Sasha.

Il riferimento del tedesco è a problemi alla schiena, che però solo ora emergono dopo l’ennesima battuta d’arresto. In altre circostanze, il n.3 del mondo aveva rivelato di avere anche delle problematiche di natura psicologica. Una situazione, quindi, difficile per chi ambiva al trono del tennis mondiale.