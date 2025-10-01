A che ora Sinner-Tien oggi, Finale ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner giocherà per la terza volta consecutiva la finale dell’ATP 500 di Pechino. Il destino, però, gli ha riservato una sorpresa: niente Medvedev, ci sarà l’americano classe 2005 Learner Tien. E non è un nome nuovo, anche e soprattutto per come ha affrontato la stagione in corso.

Dei nomi della nuova generazione, quest’anno Tien può a buon diritto dirsi quello che ha meglio lanciato la propria carriera: ottavi agli Australian Open, quarti ad Acapulco, ottavi a Washington e a Toronto come risultati di spicco. Certo, l’incostanza è parecchia, ma se si guarda al massimo ottenuto il dibattito è aperto tra i due giovani più interessanti dell’anno: meglio il bilancio dell’americano o quello di Fonseca? Intanto Sinner attende il diciannovenne californiano, che affronta per la prima volta. E lo fa al termine di una settimana, se vogliamo, a livelli abbastanza sperimentali, tra variazioni di gioco e situazioni particolari (come i set persi contro Atmane e de Minaur). Questo è un nuovo e interessante capitolo da affrontare per il numero 2 del mondo.

La finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Learner Tien si giocherà alle ore 8:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-TIEN, FINALE ATP PECHINO 2025 OGGI

Mercoledì 1° ottobre

Capital Group Diamond Stadium

Ore 5:30 Khachanov/Rublev-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3] – Finale doppio ATP 500

NP Ore 8:00 Sinner (ITA) [1]-Tien (USA) – Finale singolare ATP 500 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

NP 13:00 Swiatek (POL) [1]-Navarro (USA) [16] – Ottavi WTA 1000

A seguire Kostyuk (UKR) [23]-Pegula (USA) [5] – Ottavi WTA 1000

PROGRAMMA SINNER-TIEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport