LIVE Sinner-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: finale contro l’emergente americano che ha eliminato Musetti e Medvedev

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’emergente americano Learner Tien. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro che testerà uno dei prospetti della next gen che nel corso del torneo ha eliminato ben due italiani. Il numero 2 ATP deve inoltre rispondere al suo rivale Carlos Alcaraz, vincitore in quel di Tokyo.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. All’esordio ha superato in scioltezza il veterano croato Cilic per poi concedere un set al francese Atmane e ritrovare il percorso netto sconfiggendo l’ungherese Marozsan. In semifinale ha battuto per l’undicesima volta consecutiva l’australiano De Minaur.

Dal canto suo Tien, diciannovenne di Irvine (California, Stati Uniti d’America), è giunto all’ultimo atto del torneo cinese mettendo a segno delle vittorie di spessore. Superati nell’ordine l’argentino Cerundolo, gli azzurri Cobolli e Musetti, ed il russo Medvedev. Il mancino statunitense dalla prossima settimana irromperà nella top 50, ma l’impressione è che questo possa essere solo uno dei passi di una carriera che promette scintille.

La finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’emergente americano Learner Tien inizierà alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!