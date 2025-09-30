Jasmine Paolini doma Bouzkova in 2 set, va ai quarti a Pechino e continua a sognare le WTA Finals

Pesantissima vittoria di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Pechino. La tennista toscana raggiunge i quarti di finale nella capitale cinese e continua a coltivare il sogno delle WTA Finals. L’azzurra ha superato in due set la ceca Marie Bouzkova con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco e adesso se la vedrà con l’americana Amanda Anisimova, testa di serie numero tre, che ha saputo rimontare Karolina Muchova, imponendosi al terzo set dopo una battaglia di due ore.

Con questo successo Paolini resta sempre in scia della kazaka Elena Rybakina nella Race, con la toscana che rimane sempre al nono posto, ma con l’ottavo che dista ora solo 65 punti ed in caso di approdo in semifinale il sorpasso sarebbe garantito. In ogni caso il prossimo WTA 1000 a Wuhan potrebbe essere decisivo, senza dimenticare poi i due 500 tra Ningbo e Tokyo poco prima delle Finals.

Tornando alla partita, sicuramente oggi Jasmine ha sbagliato un po’ troppo, particolarmente in un secondo set che l’ha vista perdere il servizio ben tre volte. L’azzurra ha chiuso il match con il 61% di punti vinti con la prima, mentre con la seconda si è fermata al 38%. Dall’altra parte per Bouzkova sono pesati molto i cinque doppia falli commessi.

Paolini deve subito affrontare una palla break in avvio di match, ma la toscana annulla tutto con lo schema servizio-dritto. Nel quarto game Jasmine si procura una palla break (doppio fallo di Bouzkova) e la sfrutta, complice un errore della ceca. Bouzkova ha immediatamente l’occasione del controbreak, ma Paolini trova la prima vincente, tenendo poi un delicato turno di servizio. Nell’ottavo game l’azzurra strappa ancora il servizio all’avversaria e chiude il primo set in suo favore per 6-2.

Andamento completamente diverso nel secondo set. Nel terzo gioco Paolini sbaglia troppo e perde il servizio, ma nel game successivo la toscana trova l’immediato controbreak con Bouzkova che commette doppio fallo sul 30-40. Il copione si ripete tra quinto e sesto game, con Bouzkova avanti di un break e con Paolini che realizza ancora il controbreak alla terza occasione sull’errore a rete della ceca. Le emozioni non sono di certo terminate, perchè Jasmine sbaglia ancora troppo e subisce il terzo break consecutivo. Però, come è sempre accaduto, Paolini recupera subito lo svantaggio e piazza l’ennesimo controbreak. Nel decimo game l’azzurra ha due match point e Bouzkova si salva, ma nel dodicesimo Paolini se ne procura altri tre e alla fine riesce a concludere sul 7-5, staccando il biglietto per i quarti di finale.