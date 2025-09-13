Seguici su
WTA San Paolo 2025, Janice Tjen e Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah in finale sul cemento brasiliano

Calato il sipario sulle finaliste del torneo WTA di San Paolo (Brasile). Sul cemento sudamericano l’indonesiana Janice Tjen e la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah hanno conquistato l’accesso all’atto conclusivo.

La giocatrice asiatica (n.130 del mondo) ha sorpreso la britannica Francesca Jones (n.85 WTA) col punteggio di 7-6 (0) 6-3 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Molto abile Tjen a trovare le soluzioni per prolungare lo scambio e forzare all’errore la tennista del Regno Unito, non in grado di trovare le soluzioni a quanto proposto dalla sua avversaria.

Nell’altra sfida odierna la 19enne transalpina (n.214 del mondo) ha prevalso contro la più esperta messicana Renata Zarazua (n.84 del ranking) col punteggio di 6-3 6-2. Un match nel quale le qualità di colpitrice della francese hanno molto ben impressionato e sorpreso Zarazua. In questo modo, in 1 ora e 32 minuti di gioco, il verdetto è stato emesso.

Ci si prepara quindi a una finale non pronosticabile, aperta a qualsiasi risultato. La tennista che gestirà meglio la tensione avrà grosse chance per far sua la partita.

