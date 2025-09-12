WTA Guadalajara 2025: colpi Jacquemot e Jimenez Kasintseva, fuori Mertens e Kudermetova. Stefanini saluta

Conclusa un’ulteriore giornata, quella che porta ad allineare quasi completamente il tabellone ai quarti di finale, in quel di Guadalajara. Il WTA 500 messicano vive anche di alcune interruzioni causate dal meteo quest’oggi, ed è per questo che all’ora locale finisce (molto) oltre la mezzanotte.

Il colpo di mano lo piazza, fondamentalmente, Elsa Jacquemot. La francese, alla migliore stagione in assoluto della propria carriera, compie qualcosa di notevole: battere Elise Mertens in rimonta, e la belga non è di quelle giocatrici che si possono superare senza rischi, considerato anche il suo eterno status di top 20. Sfiderà la tedesca Tatjana Maria.

Potevano esserci le condizioni per una rimonta, anche perché il finale di secondo set è davvero ricco di colpi di scena, ma esce dal torneo Lucrezia Stefanini, la migliore delle italiane in questo torneo. Per lei sconfitta da parte della polacca Magdalena Frech in due parziali; la numero 4 del seeding avrà la ceca classe 2006 Nikola Bartunkova.

Mentre per Jelena Ostapenko c’è stato il rinvio del match dovuto proprio alle intemperie del meteo (per lei o Stakusic due match in un giorno inevitabili), la colombiana Emiliana Arango chiude il tentativo dell’australiana Storm Hunter di riprendere piede anche in singolare. E, in basso, a uscire, al pari della testa di serie numero 1, è anche la numero 2, Veronika Kudermetova. La russa viene superata dall’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, passata dalle qualificazioni e che sta cercando di mantenere le promesse fatte da junior. Per lei la sfida con l’altra giovane USA Iva Jovic.

RISULTATI WTA 500 GUADALAJARA 2025

Jacquemot (FRA)-Mertens (BEL) [1] 4-6 6-4 6-3

Arango (COL)-Hunter (AUS) [WC] 6-2 6-2

Frech (POL) [4]-Stefanini (ITA) [Q] 6-1 7-6(6)

Jovic (USA)-Osorio (COL) [8] 6-4 6-2

Jimenez Kasintseva (AND) [Q]-V. Kudermetova [2] 6-4 6-2