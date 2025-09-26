WEC, Peugeot si conferma nella FP2 della 6h del Fuji

Peugeot si conferma nella FP2 della 6h del Fuji, settimo e penultimo round del FIA World Endurance Championship 2025. Mikkel Jensen chiude in vetta la giornata giapponese con la 9X8 n. 93, presente in seconda piazza questa mattina alle spalle della sola gemella n. 94.

Il danese si è imposto su Julien Andlauer (Porsche Penske n. 5) e Marco Sorensen (Aston Martin THOR n. 009), rispettivamente a +0.017 ed a +0.047 dalla vetta. Toyota n. 8 ed Alpine n. 35 completano nell’ordine la Top5 che nuovamente non vede nessuna Ferrari e nessuna Cadillac presenti.

La migliore auto americana è la n. 12 in settima posizione alle spalle della Toyota n. 7 e davanti alla Ferrari n. 50. La Rossa che ha vinto la 24h Le Mans nel 2024 ha tenuto testa all’Aston Martin n. 007 ed alla Porsche ufficiale n. 6, a segno nella Lone Star Le Mans di inizio mese e nell’ultima edizione della 6h del Fuji.

Peugeot controlla quindi la classe regina, mentre Lexus si conferma in vetta in LMGT3 grazie al tempo siglato da Clemens Schmid. L’austriaco ha fermato il cronometro con un crono inferiore a quello della McLaren n. 59 ed alla seconda Lexus di Akkodis ASP n. 78.

Domani la FP3 alle 2.50 italiane e le qualifiche 7.20, rispettivamente in diretta sul canale YouTube del campionato e su Discovery + oppure sul sito ufficiale della serie (servizi a pagamento).