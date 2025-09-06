24 Ore di Le Mans
WEC, Ferrari in vetta prima delle qualifiche al COTA
Due Ferrari 499P dettano il ritmo al Circuit of The Americas al termine della terza sessione di prove libere della Lone Star Le Mans. La Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica precede l’auto ufficiale n. 50 di Nicklas Nielsen, le due vetture italiane tengono testa all’Alpine n. 35 ed alla Cadillac Hertz Team JOTA n. 38.
Qualche goccia di pioggia ha segnato la parte centrale della sessione, il maltempo potrebbe diventare una variabile importante soprattutto nella giornata di domani. Da segnalare invece una breve interruzione a 20 minuti dalla fine in seguito ad un problema tecnico per la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 81 TF Sport.
Quinto posto per la Ferrari n. 51 davanti all’Aston Martin n. 007, l’Alpine n. 35, la Porsche n. 6, la Toyota n. 8 e la BMW n. 20 che nella giornata di ieri ha siglato il giro più veloce della giornata con il sudafricano Sheldon van der Linde.
In LMGT3 ottiene il giro veloce la Ford Mustang GT3 n. 77 Proton Competition di Ben Barker. Il britannico si è imposto nei confronti della Lexus RC F GT3 n. 87 Akkodis ASP di Clemens Schmid e della Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx di Maxime Martin.
In serata alle 22.00 italiane le qualifiche, live come sempre per l’Italia su Discovery + oppure sul sito ufficiale del campionato (con apposito abbonamento). La gara di domani invece verrà proposta anche su Sky Sport.