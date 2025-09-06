WEC, BMW precede Ferrari nella FP2 del COTA

BMW tiene testa alla Ferrari nella seconda sessione di prove libere della Lone Star Le Mans 2025, sesto appuntamento del FIA World Endurance Championship. L’auto n. 20 di Sheldon van der Linde ha controllato la scena nel pomeriggio americano con 4 decimi di margine nei confronti della Ferrari 499p n. 51 di Alessandro Pier Guidi.

Aston Martin, in azione tra i migliori anche in mattinata, ha completato al terzo posto con la vettura n. 009 affidata ad Alex Riberas. Lo spagnolo ha preceduto la Porsche n. 6, la Ferrari n. 50 e la seconda Porsche ufficiale (n. 5) al termine di un turno molto più lineare del primo, segnato da ben quattro bandiere rosse.

La prima parte dello schieramento è stata completata dall’Aston Martin n. 007, dalla Ferrari n. 50, dalla Toyota GR n. 7 e dalla Cadillac Hertz Team JOTA n. 12, leader in mattinata con Will Stevens in azione.

Sean Gelael invece porta in vetta la McLaren 720s GT3 EVO n. 95 United Autosports in LMGT3. L’indonesiano si è imposto per soli 90 millesimi nei confronti della Porsche 992 GT3-R n. 85 Iron Dames, abile a completare la prima giornata del weekend davanti alla Ford Mustang GT3 n. 88 Proton Competition.

Domani la terza ed ultima sessione di prove libere e le qualifiche, rispettivamente previste alle 18.00 ed alle 22.00 italiane. Domenica invece la 6h presso il Circuit of The Americas scatterà alle 20.00.