WEC, nuovo programma in vista per Valentino Rossi?

Valentino Rossi tornerà protagonista questo fine settimana al Circuit of The Americas in occasione della sesta tappa del FIA World Endurance Championship. Il ‘Dottore’ torna nel Mondiale dopo aver ottenuto il terzo successo in carriera nelle ruote coperte a luglio in occasione del round di Misano del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Il n. 46 di WRT e BMW è intervenuto ai media presenti al COTA e non ha escluso la chance di gareggiare durante la ‘pausa invernale’ nell’Asian Le Mans Series, campionato ACO riservato a LMP2, LMP3 e GT3 che garantisce ai campioni (LMP2 e GT3) la chance di ricevere un invito per l’edizione seguente della 24h Le Mans.

L’ex leggenda del Motomondiale ha dichiarato ai microfoni di ‘Italian-Endurance.com: “Mi piacerebbe riprovare il prototipo a breve, ma non potrò farlo quest’anno vista l’esperienza dell’anno scorso. C’è però la chance di correre in Asian Le Mans Series. Abbiamo parlato anche con Vincent Vosse della situazione, vedremo nelle prossime settimane. Ancora non è deciso niente, ma ci spero”.

Ricordiamo che la prossima edizione dell’Asian Le Mans Series scatterà a Sepang con due prove da 4 ore da disputare a dicembre 2025. La stagione terminerà successivamente a febbraio con due doubleheader in successione tra Dubai ed Abu Dhabi.

Ad oggi si parala di GT, ma dalla stagione 2026/27 anche le Hypercar saranno ammesse in ALMS così come accade nel FIA WEC e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in North America (denominate GTP nel caso specifico).

L’ex centauro ha ottenuto la pole per la 6h di Imola quest’anno, ma non è ancora riuscito a vincere. Rossi ha colto il secondo posto sulle rive del Santerno ad aprile, il miglior risultato per ora nel FIA WEC 2025.

Non sono invece chiari i programmi 2026 dell’italiano che sicuramente continuerà a gareggiare con le ruote coperte. Non è da escludere una nuova partecipazione al Mondiale e qualche presenza occasionale nel GTWC Europe (24h di Spa in particolare).