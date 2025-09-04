WEC, Cadillac gioca in casa al COTA. “Sarebbe fantastico colmare il divario con Ferrari”

Dopo la prima gioia nel FIA World Endurance Championship a San Paolo, Cadillac Hertz Team JOTA ci riprova in casa al Circuit of The Americas in occasione del sesto appuntamento del Mondiale 2025. Gli americani, in azione quest’anno con la compagine inglese, occupano il secondo posto nella classifica costruttori grazie alla strepitosa doppietta ottenuta ad Interlagos.

General Motors prova a recuperare punti su Ferrari che resta saldamente in controllo della graduatoria: il marchio di Maranello vanta dopo cinque corse 175 punti contro i 120 delle due V-Series.R.

Earl Bamber, neozelandese alfiere dell’auto n. 38, ha affermato in una nota alla vigilia del weekend: “Penso che il COTA si adatti perfettamente alla Cadillac. È stato un circuito davvero ottimo per noi, il tracciato in cui siamo stati più competitivi lo scorso anno. La squadra è al settimo cielo dopo il primo e il secondo posto in Brasile. Credo che l’obiettivo principale per Cadillac e JOTA sia ottenere un buon piazzamento nel Mondiale. Sarebbe fantastico colmare il divario, ma sappiamo che non sarà semplice”.

Tanto ottimismo anche da parte di Alex Lynn, vincitore a San Paolo con Will Stevens e Norman Nato. Cadillac ha ottenuto in Brasile la prima ed attualmente unica gioia del proprio programma nel FIA WEC, il secondo posto dopo il terzo posto nella 24h Le Mans 2023. “Vogliamo dare spettacolo e mostrare a tutti cosa può fare la nostra auto in occasione dell’evento di casa. L’evento è uno dei momenti clou dell’anno. Adoro gareggiare al COTA, sarà un weekend in ogni caso molto impegnativo con delle temperature abbastanza elevate”.