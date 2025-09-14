Waterpolo Preview: riparte la stagione della PN Trieste. Prime quattro e sogno Europa nel mirino
La Pallanuoto Trieste, dopo aver chiuso la scorsa annata al quarto posto, ritrova l’Europa e rilancia, con rinnovato entusiasmo, il suo ambizioso progetto societario. La società gigliata ha ampliato l’organico in termini di qualità e quantità per consegnare a mister Mirarchi le risorse necessarie ad una stagione da assoluti protagonisti. Capitan Ray Petronio si sofferma sulle prospettive per la nuova stagione, evidenzia il valore dei nuovi acquisti e promette il massimo impegno per continuare a crescere e a coltivare quel sogno chiamato Euro Cup. I numerosi incontri amichevoli disputati stanno accelerando l’adattamento alle nuove regole che entreranno ufficialmente in vigore con la stagione 2025/26.