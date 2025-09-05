Seguici su
Rientro importante per il campionato di pallanuoto Serie A1 2025/26. Dopo l’esperienza all’estero con il Primorac, Francesco Massaro è pronto a iniziare una nuova avventura con il Telimar Palermo. Il portiere ligure, reduce da una stagione di crescita in Montenegro, vestirà la calottina del club siciliano con l’obiettivo di offrire solidità tra i pali e contribuire al progetto ambizioso di una società che punta a tornare ai vertici della pallanuoto italiana. Massaro rappresenta un innesto di valore per il Telimar, che guarda con fiducia alla nuova stagione.

