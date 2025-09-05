Waterpolo A1 2025/26: Francesco Massaro torna in Italia e difenderà i pali del Telimar!
Altri video
-
F1 GP Olanda 2025: più scontenti che felicioni? | Rubrica con Beatrice Frangione e Luca Preti
-
Sprint Zone Maria Roberta Gherca: infortuni, rinascita e sogni per il 2026
-
FOCUS – ATLETICA: Cătălin Tecuceanu, dal record italiano al bronzo europeo 800 m
-
GP Olanda Zandvoort: sorpassi, motori in crisi. Analisi con Beatrice Frangione e Luca Preti
Rientro importante per il campionato di pallanuoto Serie A1 2025/26. Dopo l’esperienza all’estero con il Primorac, Francesco Massaro è pronto a iniziare una nuova avventura con il Telimar Palermo. Il portiere ligure, reduce da una stagione di crescita in Montenegro, vestirà la calottina del club siciliano con l’obiettivo di offrire solidità tra i pali e contribuire al progetto ambizioso di una società che punta a tornare ai vertici della pallanuoto italiana. Massaro rappresenta un innesto di valore per il Telimar, che guarda con fiducia alla nuova stagione.