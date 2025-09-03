Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari miglior giovane, Pedersen leader a punti

L’undicesima tappa della Vuelta di Spagna è stata interrotta quando mancavano tre chilometri dal traguardo posto a Bilbao, dove era in corso una manifestazione pro Palestina. I tempi si sono presi in quel momento, ma si sono dovute aspettare più di tre ore per l’ufficializzazione delle varie classifiche.

Il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rossa di leader della graduatoria generale con un vantaggio di 50” sul portoghese Joao Almeida, 56” sul britannico Thomas Pidcock, 2’17” sull’austriaco Felix Gall, 2’05” su Giulio Ciccone. Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine.

Giulio Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine dell’undicesima tappa.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 28″ 41:14:02

2 3 ▲1 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 6″ 0:50

3 4 ▲1 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 0:56

4 2 ▼2 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 1:06

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:17

6 7 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:26

7 8 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:30

8 6 ▼2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:33

9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 2:44

10 10 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 3:11

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 135

2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 111

3 3 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 105

4 4 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105

5 5 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 98

6 6 – Gaudu David Groupama – FDJ 62

7 7 – Castrillo Pablo Movistar Team 58

8 8 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 57

9 9 – Ryan Archie EF Education – EasyPost 56

10 10 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 51

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 46

2 2 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 25

3 3 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 20

4 5 ▲1 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 20

5 4 ▼1 Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

6 6 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 17

7 13 ▲6 Pedersen Mads Lidl – Trek 13

8 11 ▲3 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 10

9 7 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10

10 8 ▼2 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 41:16:46

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:27

3 3 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:50

4 4 – López Harold Martín XDS Astana Team 5:02

5 7 ▲2 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 13:12

6 6 – Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 15:29

7 8 ▲1 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 19:54

8 9 ▲1 Frigo Marco Israel – Premier Tech 21:51

9 5 ▼4 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 25:14

10 12 ▲2 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 27:30