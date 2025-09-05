Vuelta a España 2025, Joao Almeida: “L’Angliru è la salita più dura del mondo. Ci proverò per la maglia rossa”

Joao Almeida mette la sua firma in una delle tappe più attese della Vuelta a España 2025. Sulla mitica salita dell’Angliru il portoghese riesce a trionfare, centrando la ventitreesima vittoria della carriera. Davvero eccezionale la prestazione di Almeida in questa tredicesima tappa, tenendo un ritmo devastante su una salita che presentava tratti con una pendenza anche del 25%. Il solo Jonas Vingegaard è riuscito a tenere la ruota del corridore della UAE Team Emirates, con il danese che non ha poi avuto la forza e forse anche la volontà di tentare la volata contro l’avversario.

Per Almeida è una vittoria decisamente importante dopo anche la sfortuna avuta al Tour de France. Sicuramente il portoghese e Vingegaard si sono dimostrati i corridori più forti di questa Vuelta e probabilmente saranno loro a lottare per la maglia rossa. Il danese ha 46 secondi di vantaggio sul portoghese ed oltre due minuti su Tom Pidcock, che ora deve guardarsi le spalle da un ottimo Jay Hindley, giunto oggi terzo al traguardo.

Ovviamente felicissimo Almeida nell’intervista per il vincitore al termine della tappa: “Tutto questo è incredibile, non ci posso ancora credere. I miei compagni hanno fatto una grande tappa ed un lavoro straordinario. Io ho fatto del mio meglio e mi sono davvero spinto al limite”.

Sul duello con Vingegaard sull’Angliru: “Ho sempre avuto Jonas a ruota e ad un certo punto mi aspettavo anche un suo attacco. Conoscevo comunque il finale e sapevo che, se fossi stato davanti all’ultima curva, era impossibile superarmi. Questa è la salita più dura al mondo”

Almeida crede nella vittoria della Vuelta, ma riconosce anche la forza di Vingegaard: “Assolutamente ci proverò per la maglia rossa, ma Jonas è stato fenomenale anche oggi”.