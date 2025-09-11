Vuelta a España 2025, Filippo Ganna: “Dopo tanta sofferenza, la vittoria di oggi è un bel segnale”

L’Italia festeggia nuovamente alla Vuelta a España 2025. Dopo il successo di ieri di Giulio Pellizzari, oggi è stato Filippo Ganna a mettere il suo timbro sulla cronometro di Valladolid. Il campione piemontese aveva messo nel mirino questa diciottesima tappa, ma ha dovuto soffrire fino alla fine, visto che l’australiano Jay Vine è arrivato secondo per appena nove decimi. Terza posizione, invece, per il portoghese Joao Almeida, che rosicchia nove secondi a Jonas Vingegaard, oggi nono.

Ganna analizza la sua prestazione odierna: “Non è stata una cronometro semplice, anche perchè nella prima parte non sono riuscito a trovare il giusto ritmo. Nella seconda, invece, ho spinto il più possibile. Sono felice per la vittoria di oggi e per quest’ultima settimana che è stata ottima per noi”.

Una vittoria che serviva al corridore della INEOS: “Dopo la caduta al Tour e i successivi non è stato facile risalire subito in bicicletta e ritrovare la condizione. Ogni volta cerco sempre di dare il meglio. Sono arrivato a questa tappa dopo aver sofferto tantissimo in questa Vuelta. Ho affrontato tantissime salite e per un ragazzone come me non è facile”.

Alla fine anche una parte dell’intervista in italiano, dove Ganna conferma tutta la felicità di questa vittoria: “Dopo tanta sofferenza per via della caduta e l’infortunio, mi sono rimesso ancora una volta in gioco e riuscire a centrare una vittoria anche oggi è un bel segno. Abbiamo cominciato bene la settimana prima con al vittoria di Egan e poi oggi con la mia. La Vuelta, però, non è ancora finita e cercheremo di arrivare a Madrid felici”.