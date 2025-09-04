Volley femminile, Karakurt e Vargas immarcabili: la Turchia di Santarelli vola in semifinali ai Mondiali, USA ko

La Turchia ha sconfitto gli USA per 3-1 (25-14; 22-25; 25-14; 25-23) e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley femminile, meritandosi così il diritto di tornare in campo a Bangkok (Thailandia) nella giornata di sabato 6 settembre (ore 10.30) per affrontare il Giappone. La formazione anatolica, guidata da coach Daniele Santarelli, ha rispettato il pronostico della vigilia e punterà a raggiungere la finale iridata, da giocare contro la vincente del testa a testa tra Italia e Brasile.

La Turchia ha dominato il primo set e si è issata sul 19-16 nel secondo set, ma gli USA hanno prontamente recuperato con un paio di muri e un ace (19-19) e hanno operato il sorpasso con due invenzioni di Rettke e un errore delle rivali (22-19), involandosi così verso il pareggio. Le anatoliche hanno giganteggiato nel terzo parziale, mentre nel quarto si sono issate sul 10-7 e 16-13, venendo però recuperate dalle americane: sul 18-18 un pallonetto e un contrattacco di Karakurt hanno spaccato la contesa e concesso il successo alla compagine favorita della vigilia.

La scatenata Ebrar Karakurt ha disputato uno degli incontri più belli degli ultimi anni e ha chiuso da top scorer con all’attivo 23 punti (3 muri). La schiacciatrice ha fatto meglio della micidiale bomber Melissa Vargas (19), in doppia cifra anche la capitana Eda Erdem (13 punti) affiancata da Zehra Gunes (7). Tra le fila degli USA la migliore è stata il martello Franklin (12 punti), 11 punti a testa per il martello Avery Skinner, la centrale Rettke e l’opposto Samedy.