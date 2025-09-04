Volley femminile, dove giocano le brasiliane? L’Italia studia le avversarie ai Mondiali: c’è una stella di Serie A

L’Italia se la dovrà vedere con il Brasile nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile, in programma sabato 6 settembre (ore 14.30) a Bangkok (Thailandia). Conosciamo meglio le verdeoro in vista del testa a testa che metterà in palio l’atto conclusivo della rassegna iridata. La giocatrice simbolo è la schiacciatrice Gabi (il nome all’anagrafe è Gabriela Guimares, la maggior parte delle brasiliane utilizza il proprio soprannome), che nell’ultima stagione ha vinto tutto con Conegliano dopo una permanenza di ben cinque anni al VakifBank Istanbul.

La sua compagna di reparto è Julia Bergmann, che dal 2023-2024 milita in Turchia con la maglia del Turk Hava Yollari SK ma che meriterebbe una formazione con maggiori ambizioni. Gli appassionati italiani conosceranno molto attentamente l’opposto Rosamaria Montibeller, 31enne che ha giocato per quattro stagioni in Serie A sempre con squadre diverse: a Perugia nel 2019-2020, a Casalmaggiore nel 2020-2021, a Novara nel 2021-2022 e a Busto Arsizio nel 2022-2023, per poi prendere la via del Giappone dove difende i colori del Denso Airybees.

La palleggiatrice è la veterana Roberta Ratzke (per gli amici Betinha), attualmente in forza al Turk Hava Yollari SK: gioco solido e concreto, tipicamente brasiliano e in grado di mettere in difficoltà le rivali. Il libero non porta con sé un grande nome, ma Marcelle De Arruda ha soltanto 23 anni ed è in forza al Fluminense, una delle polisportive più gloriose dell’intero Sudamerica.

Le centrali sono decisamente valide a muro e non sarà semplice aggirarle: la 23enne Julia Kudiess e la 26enne Diana Duarte militano in patria, rispettivamente al Gerdau Minas (addirittura dal 2019) e al Sesi Bauru (tra qualche settimana, nelle ultime due annate ha giocato al Turk Hava Yollari SK insieme a Bergmann e Roberta). In caso di necessità le riserve principali sono la palleggiatrice Macris, l’opposto Kisy e il martello Helena.